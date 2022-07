Veterinarji so odvoz povoženih živali naprtili cestarjem

Trupla povoženih živali je doslej s cest in železniških tirov odstranjevala veterinarsko higienska služba. Uprava za varno hrano je kot plačnica odvoz in tudi njegove stroške s 1. julijem naprtila upravljalcem cest in železnice. Na terenu posledično vlada zmeda.