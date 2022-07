Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da je maligni melanom razlog za kar tretjino vseh novih primerov raka. Za kožnim melanomom v Sloveniji zboli približno 700 oseb na leto. Kljub temu da predstavlja zgolj 3 odstotke vseh kožnih rakov, je ravno ta melanom tisti, ki povzroči največ smrti. V svetu velja za obliko raka, ki je najpogostejša v starostni skupini od 20 do 30 let in povzroči največ smrti med ženskami, starimi od 25 do 30 let.

Pomembnost samopregledovanja kožnih znamenj

V projektu #SaveYourSkin je bilo zaznanih 29 primerov suma, da gre za kožni rak, kar lahko pomeni tudi 29 rešenih življenj. Največ primerov, kar 12, je bilo zaznanih v Kopru, kjer je bilo opravljeno 114 pregledov. Najmanjši odstotek problematičnih znamenj, 2,1 odstotka, je bil prepoznan med pacienti v Mariboru. V Ljubljani, kjer so pregledi potekali konec maja na Novem trgu, pa so med 187 pregledanimi osebami odkrili 5 primerov, kjeer sumijo, da gre za kožni rak.

Statistike kažejo, da je kožni rak v 99 odstotkih primerov ozdravljiv, če ga odkrijemo pravočasno. Če ga ne opazimo in ne zdravimo, bo sčasoma zaseval v druge organe in pogosto povzročil smrt. Za zmanjšanje umrljivosti je zato najpomembnejše njegovo zgodnje odkrivanje. Prav zato Združenje slovenskih dermatovenerologov in prof. dr. Igor Bartenjev poudarjata pomembnost rednega pregledovanja in samopregledovanja kožnih znamenj: »Zavedati se moramo, da je melanom tumor, katerega pojavnost narašča najhitreje med vsemi raki človeškega telesa. Po drugi strani pa je melanom, če ga odkrijemo pravočasno, povsem ozdravljiv. Pomembno je torej, da ga odkrijemo in zdravimo zgodaj, ko je še omejen na zgornje plasti kože. Vemo tudi, da se velika večina melanomov razvije v koži in koža je za pregledovanje zelo dostopna. Dermatološki pregled je temelj za pravočasno odkritje melanoma. Ob tem pa je treba poudariti tudi samopregledovanje, saj je v razvitih družbah, kjer je osveščenost prebivalstva visoka, veliko število ljudi, ki sami odkrijejo sumljivo spremembo na koži.«

Kateri so dejavniki tveganja za njegov nastanek?

Dejavniki tveganja so tisti, ki povečajo tveganje za pojav kožnega melanoma. Sončni žarki oziroma s sončnimi žarki povzročene poškodbe kože so najpomembnejši dejavnik tveganja. Enako kot sončni žarki so nevarni tudi žarki v solariju. Poleg izpostavljenosti sončnim žarkom tveganje za nastanek kožnega melanoma poveča tudi svetla polt. Kot omenjajo pri Združenju dermatologov Slovenije, imajo svetlopolte osebe modrih oči večje tveganje za nastanek melanoma. Prav tako se morajo paziti ljudje s svetlimi ali rdeči lasmi, saj se njihova koža na soncu hitro opeče. Nevarna so številna melanocitna znamenja, pomembna pa je tudi genetika, kjer je dejavnik tveganja vsaj en družinski član, ki je že kdaj zbolel za kožnim melanomom. A kot opozarjajo pri združenju, vsi, ki imajo katerega od dejavnikov tveganja, seveda ne zbolijo za kožnim melanomom. Kljub temu pa svetujejo posvet z družinskim zdravnikom ali dermatologom, če ocenjujete, da za vas veljajo našteti dejavniki tveganja.