Kot od kolekcije kopalk pričakujemo, ta tudi tokrat prinaša osvežen modni miks cvetličnih vzorcev, živalskih potiskov in enobarvnih plažnih različic … Pa vendar je kolekcija kopalk Lisca za poletje 2023 edinstvena, drzna in samosvoja. »Nagovarja nas, da se zazremo vase in si tudi na plaži drznemo izraziti svojo bit – pa naj bo ta prvinsko divja ali harmonično izčiščena. Prav tako prinaša barvito, a nosljivo paleto preizkušenih krojev – od romantične sentimentalnosti v cvetličnih potiskih, preko spogledovanja s sedemdesetimi z eksplozivnimi barvami, nenavadnimi linijami in vzorci, s katerimi kljubujemo standardom, do drznih, prvinskih živalskih motivov, ki kličejo k uporu s prebujanjem divje mačke v nas; in z barvno izčiščenimi, prefinjenimi modeli, ki čutno poudarjajo silhueto, predvsem pa nas nagovarjajo, da se poglobimo vase in poiščemo notranjo harmonijo,« so kolekcijo, ki so jo oblikovale Liscine kreatorke Melita Letnar, Suzana Gorišek, Maja Nedič in Sofija Urumović, zgovorno opisali pri Lisci.

Kolekcija, ki razvaja z nežnostjo

Kolekcija perila Lisca pa nas bo naslednje leto razvajala z nežnostjo in romantiko. Seveda ne bo šlo brez prefinjenih detajlov – pa naj bo to prevezovanje, prosojnost ali razkošno vezenje. A na prvo mesto kolekcija postavlja nas, ženske – in naše počutje. Z raznoliko izbiro tako svežih »eye-catcherjev« kot tistih udobnih, preizkušenih modelov, po katerih posegamo vedno znova – vendar v novih različicah, ki prinašajo modno svežino in lovijo ravnovesje med močnimi, energičnimi barvami, trendovskimi akcenti dvobarvnosti in nežnimi pastelnimi odtenki. Seveda pa v kolekciji ostajajo tiste stalnice, brez katerih si ponudbe perila skoraj ne predstavljamo – brez skrbi, ljubiteljice čipke in cvetličnih motivov, pa tudi tiste, ki prisegate na naravne materiale in lahkotne kroje brez opore – prihodnja pomlad prinaša dovolj sveže in zapeljive izbire za vse.

Liscina modna revija ni le predstavila povsem sveže kolekcije za pomlad in poletje 2023, pač pa nas je opomnila, da lahko stopimo iz okvirov, prisluhnemo sebi in spremenimo svet – pa čeprav le tistega okrog nas. Da je moda namenjena vsem postavam, z več in manj oblinami, pa je pričal tudi izbor deklet, ki so se sprehodila po modni pisti.