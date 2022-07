KLM bo do konca avgusta ukinil 20 povratnih letov na evropska letališča, Lufthansa pa je sporočila, da bo ta teden ukinila 770 letov. Evropski letalski prevozniki se soočajo z ozkimi grli brez primere, dolge vrste potnikov, ki čakajo na prijavo za let, se vijejo na letališčih vse od londonskega Heathrowa do Bruslja in Düsseldorfa v Nemčiji. Motnje so povzročili spori s sindikati, pomanjkanje osebja in zmanjševanje stroškov med pandemijo covida-19, kar se zdaj vrača letalskim družbam kot bumerang, ljudje pa so ob zrahljanih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom v času poletnih počitnic željni potovanj. Majhni stroški energentov in pomanjkanje osebja pestijo tudi nemškega nizkocenovnega prevoznika Eurowings. Iz družbe v lasti nemške Lufthanse so tako konec tedna sporočili, da bodo cene zvišali za najmanj deset odstotkov. Težave zaradi pomanjkanja osebja so se najprej pojavile pri KLM in na amsterdamskem letališču Schiphol. Vsak dan se pred letališčem vijejo več sto metrov dolge vrste potnikov, zaradi česar bodo v prihodnje ukinili najmanj 20 letov na evropska letališča.