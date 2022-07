Zvezdne steze. Pozna jih mlado in staro. Bodisi kot znanstvenofantastično nanizanko, filme, romane ali računalniške igre. Vsem pa je skupna optimistično naravnana prihodnost, v kateri je človeštvo preseglo bolezni, rasizem, revščino, nestrpnost in vojne. Njeni osrednji junaki raziskujejo našo Galaksijo, odkrivajo nove svetove, se srečujejo z novimi civilizacijami ter razširjajo mir in razumevanje. Sam se najbolje spominjam nanizanke, ki je nastajala od leta 1966 in posadke vesoljske ladje Enterprise. Nanjo pa sem pomislil z razlogom: med testiranjem velikega BMW-jevega športnega terenca, poimenovanega iX, sem se počutil podobno kot v kakšni vesoljski ladji iz bližnje prihodnosti in ne leta 2022. Vanj namreč ne sodi.

Električni avti so na slovenskih cestah prej izjema kot pravilo, kar pravzaprav ni nič čudnega: za večino prebivalcev so občutno predragi, za nameček infrastruktura ne omogoča polnjenja vsem tistim, ki ne stanujejo v hišah in avta prek noči ne morejo polniti doma. Ni skrivnost, da z elektriko še nisem na ti, a ko beseda nanese na bavarca, začnem o električnem avtu razmišljati drugače. Preprosto zato, ker je posebnež. Tako pri obliki zunanjosti, uporabljenih materialih v notranjosti (ne boste verjeli, opazili boste celo kristal) kot tudi tehnološki naprednosti (pametni ključ vse delo opravlja sam), zmogljivosti (maksimalna hitrost je omejena na 200 kilometrov na uro) in dosegu, ki tudi ob močnem pritisku stopalke za plin presega 400 kilometrov. Je zato čudno, da ga cenijo na 102.350 evrov? Podrobnosti ga ločijo od konkurence. Oziroma konkurence sploh nima. Dva velika in ukrivljena zaslona na dotik takoj padeta v oči, prav tako navigacija, ki ob pomoči kamere nazorno prikazuje pot in se je nemogoče izgubiti. Posebnež je tudi zato, ker na vratih ne premore kljuke, vrata pa se odpirajo enostavno s pritiskom stikala. Na sedežih zadaj je prostora toliko, da se vam v glavi takoj prikradejo nespodobne misli, saj je tam mogoče veliko več kot zgolj sedeti, pa še usnje tako prijetno diši. Ko potrebujete veliko prostora, pa se vam samodejno dvignejo zajetna prtljažna vrata in nastane najmanj 500-litrska luknja, ki potovalke golta hitreje kot zgoraj podpisani gumijaste bombone, če ga potrebujete še več, pa je zadnjo klop moč podreti s pritiskom stikala.

Vožnja sama pa je tako ali tako poezija. Sistemska moč dveh elektromotorjev je neverjetnih 523 konjev (385 kilovatov), pospešek 4,6 sekunde do stotice pa ne pritiče zajetnemu in težkemu športnemu terencu, temveč športnemu avtomobilu ala porsche 911. Odločno pritisnite na plin in v trenutku se boste prilepili na sedež. Občutek, ki ga boste ponavljali znova in znova. Avto vse opravlja sam, in sicer s pomočjo samodejnega menjalnika, ki je pravzaprav majhna ročica, in naprednega tempomata, ki pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo. Tudi sicer v notranjosti vlada minimalizem. Hvala bogu, si rečem, ko opazim, da so vrtljivi gumb, s katerim dostopamo do vseh menijev, ohranili, a žalostno izvem, da ga kmalu tudi v bavarcih ne bo več in bomo do vsega potrebnega dostopali na dotik. Najbolj me je skrbel doseg. Ali natančneje, da bo premajhen. Neto kapaciteta baterije je 105,2 kilovatnih ur, kar se sliši veliko in tudi v praksi je. Seveda je teoretični doseg 610 kilometrov misija nemogoče, kar dojamem, ko avto prek noči napolnim na 11-kilovatni polnilnici in se izpiše maksimalni doseg 511 kilometrov. A na cesti kljub relativno hitri vožnji (za električni avto, seveda) kilometri ne padajo tako hitro kot pri kakšnem drugem avtomobilu, tako da je realni doseg spoštovanja vrednih 420 kilometrov. Dovolj, da se brez strahu zapeljem do obale in nazaj.

Strah za volanom tako ali tako ni potreben. V tem zajetnem, 4,95 metra dolgem in 2,5 tone težkem avtomobilu boste varni kot v vojaškem tanku, kar potrjuje tudi ocena na varnostnih trčenjih EuroNCAP, na katerih je iX dobil maksimalnih pet zvezdic. Kaj se ob morebitnem trčenju zgodi z drugim vpletenim avtomobilom, pa raje sploh ne pomislim. Bi ga imel ali ne imel? To je seveda najbolj odvisno od stanja na bančnem računu, ki pa je za nakup BMW-ja tako ali tako nuja. Zagotavljam vam, da boste za volanskim obročem opaženi, kot si le težko predstavljate. Pa ne zgolj zaradi temno rdeče barve, ki mu pristoji kot Jurčku srajčka. Upam samo, da ga bo kupil nekdo, ki bo znal ceniti, kar ponuja. Za kakšnega šminkerja za volanom ga je prekleto škoda.