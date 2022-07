Za 35-letnega Đokovića je bil hkrati četrti zaporedni naslov v Wimbledonu (Björn Borg in Roger Federer imata rekord s petimi zaporednimi) in skupno 21. na turnirjih za grand slam, s čimer le za enega zaostaja za rekorderjem, Špancem Rafaelom Nadalom, ki je zaradi poškodbe turnir končal v polfinalu.

Za prvopostavljenega Srba je bila to tudi prva zmaga proti Avstralcu, ki je v finalu grand slama igral sploh prvič. Kyrgios, prvi nepostavljeni finalist Wimbledona po rojaku Marku Philippoussisu leta 2003, je namreč leta 2017 dobil oba dosedanja obračuna, in sicer v Acapulcu in Indian Wellsu - brez oddanega niza.

Tokrat je Avstralec, sicer 40. igralec sveta, tudi dobro začel, nato pa je Đoković iz niza v niz počasi vsiljeval svoj ritem in v rekordnem 32. finalu grand slamov vpisal novo zmago ter pobral ček za 2,36 milijona evrov.

Po izenačenem uvodu je v prvem nizu Kyrgios, ki je ob porazu zaslužil 1,24 milijona evrov, v peti igri prišel do dveh žogic za odvzem servisa, izkoristil pa drugo po dvojni napaki prvega nosilca. To prednost je ohranil do konca niza, ki ga je dobil s 6:4.

V drugem nizu je bil Đoković tisti, ki je prišel do prve priložnosti za »break«, v četrti igri je na servis tekmeca prišel do vodstva s 40:0, nato pa z nekaj sreče izkoristil prvo žogico za 3:1. V deveti igri je Avstralec, ko je med drugim ujel skrajšano žogo in jo z diagonalo poslal mimo Đokovića, prišel do treh točk za "re-break", a zapravil vse tri. Nato pa je Srb dobil igro in tudi niz s 6:3.

Že v uvodni igri tretjega niza se je Avstralec spet znašel v škripcih, a se vendarle rešil in povedel z 1:0. Pozneje sta ob raznovrstni igri, ki je zabavala zbrano občinstvo, dobivala igre na svoj začetni udarec, v deveti igri pa je vse bolj živčni Kyrgios naredil nekaj neizsiljenih napak in tekmeca poslal v prednost s 5:4 na svoj servis. Đoković je to izkoristil za prednost z 2:1 v nizih.

Toda v četrtem nizu sta bila spet oba zbrana in izenačena, vseeno pa je Đoković nekoliko lažje osvajal igre na svoj servis. Igralca sta v tem nizu tako prišla do podaljšane igre, v tej pa je Đoković hitro povedel s 4:1 in 5:1 po nekaj Kyrgiosovih napakah, pri 6:1 pa je imel pet zaključnih žogic, po približno treh urah pa je izkoristil tretjo.