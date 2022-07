Po petem mestu v etapi ima 23-letnik s Klanca pri Komendi v skupnem seštevku še naprej 39 sekund naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), ki je etapo končal tik za dvakratnim zaporednim zmagovalcem Toura.

Tretji je v skupni razvrstitvi Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je izgubil tri sekunde ter zaostaja 1:17. Drugi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil danes 14., v skupnem seštevku pa je pridobil dve mesti in je zdaj 11. Za rojakom v rumenem zaostaja 2:52 minute.

Danes je ekipa UAE Team Emirates zgolj nadzorovala položaj v etapi in pazila na najbolj nevarne kolesarje, ki so se znašli v ubežni skupini 21 kolesarjev. Do konca etape je ujela večino, v ospredju pa pustila štiri kolesarje, ki so med sabo obračunali za etapno zmago.

Četrta najdaljša etapa letošnjega Toura je imela hkrati tudi četrto največjo vsoto višinskih metrov (3743 m), ki so jo morali kolesarji premagati na poti do smučarskega središča v bližini Les Portes du Soleila.

Iz številčne ubežne skupine je na najzahtevnejšem vzponu na Col de la Croix (8,1 km/7,6 %) napadel Jungels, se nato na spustu v dolino otresel najbližjega zasledovalca, Nemca Simona Geschkeja, in nato na zadnjem vzponu na Pas de Morgins (15,4 km/6,1 %) za sabo zadržal domačega oba Španca, Jonathana Castrovieja (Ineos Grenadiers) in Carlosa Verono (Movistar), ki sta zasedla drugo oz. tretje mesto.

Za Luksemburžana, sicer osemkratnega državnega prvaka v vožnji na čas, je to 25. zmaga v karieri, od tega druga na tritedenskih pentljah (Giro 2017). Pred dirko po Franciji je bil na testu sicer pozitiven na novi koronavirus, a so mu zdravniki, odgovorni za covidni protokol, po novih pravilih zaradi nizke stopnje kužnosti dovolili nastop.

V ponedeljek bo na 109. Touru drugi prost dan, v torek pa se bo dirka nadaljevala z gorsko etapo v Alpah od Morzina do Megeva (148,1 km). Zadnji klanec do cilja bo sicer dolg kar 19,2 km, a ima povprečni naklon zgolj 4,1 odstotka.