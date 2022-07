Klovn v palači ne postane kralj

Kako zelo značilno zanj! Odhajajoči konservativni premier Boris Johnson naj bi želel ostati na oblasti do izvolitve novega vodje konservativne stranke – kar se ne more zgoditi pred septembrom – predvsem zato, ker je v juliju načrtoval poročno zabavo v razkošni premierski podeželski rezidenci Chequers. Na tej zabavi naj bi izbrani gostje praznovali njegovo tretjo poroko, tokrat s 24 let mlajšo Carrie, s katero imata dva otroka. Zaradi protestov medijev in javnosti je Johnson moral za to zabavo najeti drugo prizorišče.