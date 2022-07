Najnižje pokojnine je treba popravljati s socialnimi dodatki, ne pa z rušenjem sistema

Kot pravilno ugotavlja Gorazd Cuznar v prispevku Pokojninskega sistema se je treba lotiti s tresočo roko (Dnevnik, 6. julija 2022), je treba problem najnižjih pokojnin reševati sistemsko, ne pa z rušenjem sistema. Višina pokojnine se določa glede na plačane prispevke v pokojninsko blagajno in če se bo to pravilo porušilo, bomo imeli vse več takih, ki se bodo izogibali vplačilom v pokojninsko blagajno. To se je že sedaj dogajalo, saj so mnogi s.p.-ji plačevali le minimalne prispevke za pokojnino, denar pa raje vlagali drugam. Prelivanje sredstev v pokojninski blagajni od tistih, ki so plačevali več, k tistim, ki so plačevali manj, vodi k zmanjšanju razlik v višini pokojnin, kar spet pelje k temu, da bodo vsi poskušali odvajati čim manjši del dohodka za pokojnino.