Od okoli pol devetih včeraj zvečer na otoku Krk iščejo dva pogrešana nemška državljana, očeta in mladoletnega otroka, ki sta izginila med rekreativnim veslanjem po Velebitskem kanalu, poročajo hrvaški mediji. Dvojica naj bi se s SUP desko včeraj okoli petih popoldan kljub močni burji odpravila na kopanje, a se nista vrnila. V katero smer naj bi veslala, je policiji in reševalcem povedala žena pogrešanega Nemca. Na vzhodni obali otoka Krk so danes okoli desete ure zjutraj našli SUP desko in eno veslo. Pogrešanih pa ne. Pogrešana iščejo tako s plovili kot z letalom hrvaške obalne straže, na terenu na kopnem so tudi gorski reševalci. Prečesali so že večji del obale, zaradi slabe vidljivosti so ob dveh ponoči iskanje prekinili in ga nadaljevali ob petih zjutraj.

V četrtek reševali kajakaša

Reševalne ekipe pa so bile na terenu že v četrtek zvečer, ko se zaradi močnega vetra na obalo nista mogla vrniti turista v kajaku. 22-letna Poljakinja in 25-letni Brazilec nista bila poškodovana, sta pa bila povsem izčrpana, ko so ju našli. Z izposojenim kajakom sta si želela ogledati lepote obale otoka, a sta na žalost pozabila preveriti vremensko napoved. Na neki točki sta bila ujeta – nista se mogla vrniti nazaj na obalo, obenem pa tudi ne poklicati na pomoč s telefonom. Nekdo ju je videl in poklical policijo. Našli so ju slabi dve uri kasneje.