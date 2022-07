V naselju Križ jugovzhodno od Zagreba je v tragični prometni nesreči na domačem dvorišču življenje izgubila 74-letna ženska. Do smrti jo je povozil 39-letnik, ki je izgubil nadzor nad vozilom, prebil ograjo, vpadel na dvorišče hiše in jo povozil. Žensko so kakšno uro oživljali, a je okoli pol desete ure zvečer umrla.

Po navedbah policije je bil moški za volanom močno pod vplivom alkohola, alkotest je namreč pokazal, da je imel v organizmu 1,64 promila alkohola.