V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno sodelovali javnost s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, žirija radijskih postaj ter strokovna žirija. Anika Horvat in Tinkara Kovač sta prejeli največ točk tako občinstva v Avditoriju, kot žirije radijskih postaj in strokovne žirije, javnost pa je s telefonskim glasovanjem največ točk namenila Isaacu Palmi, ki je zapel pesem Zdaj je čas.

Za veliko nagrado 41. Melodij morja in sonca se je potegovalo 12 skladb. Poleg omenjenih so se zanjo potegovali še Tosca Beat s Colori della natura, San Di Ego s Človek mora imeti sanje, Nina Lampret z Modrino, Moya s pesmijo Luna, Nuša Derenda z Valčkom, Radar s pesmijo Moje meje, BosaZnova s pesmijo Želje, Žiga Jan s pesmijo V laseh polno imaš soli in Mia Guček s pesmijo Adrenalin.

Voditelji letošnjega festivala so bili trije. Lorelli Flego sta se na odru pridružila Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač, tudi sama glasbenika in radijska voditelja.