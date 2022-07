#video Dinamo po enajstmetrovkah do superpokala, po tekmi aretirali 17 navijačev

Nogometaši zagrebškega Dinama so sinoči na svojem Maksimirju po enajstmetrovkah premagali splitski Hajduk in osvojili superpokalno lovoriko. Za Dinamo je to sedmi superpokal, Hajduk je ostal pri štirih. Pred in med tekmo je policija v Zagrebu aretirala 17 navijačev, večjih izgredov ni bilo