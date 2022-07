Kanadsko-iranski film pripoveduje o prijateljstvu med mladim plavalcem in njegovim trenerjem, ki je v avtoritarni državi deležno kritik. Kristalni globus je vreden 25.000 ameriških dolarjev. Summer with Hope je drugi celovečerni film 45-letne režiserke, njen prvenec Ava nosi letnico 2017.

Posebno nagrado žirije, vredno 15.000 ameriških dolarjev, je prejel španski film You Have to Come and See It, ki ga je režiral Jonas Trueba. Za režijo je bila nagrajena Beata Parkanova za film Word, ki je koprodukcija Češke, Slovaške in Poljske. Martin Finger pa je za vlogo v tem filmu prejel nagrado za najboljšega igralca.

Nagrado za najboljšo igralko sta prejeli Taki Mumladze in Mariam Khundadze za vlogo v gruzijsko-nemškem filmu A Room Of My Own.

Geoffreyju Rushu nagrada za življenjsko delo

Za kristalni globus se je letos potegovalo 12 filmov, med njimi ni bilo slovenskega.

Na zaključni gala slovesnosti so tudi podelili nagrado za življenjsko delo avstralskemu igralcu in oskarjevcu Geoffreyju Rushu. Igralec, znan iz filmov Sijaj, Kraljev govor in Škandalozno pero, je kristalni globus prejel za izjemen prispevek k filmski umetnosti.

Nagrado predsednika festivala pa je na letošnjem festivalu prejel hollywoodski zvezdnik Benicio del Toro, znan po vlogi v filmu Traffic.

Kot so sporočili organizatorji, je bilo na letošnjem festivalu za projekcije prodanih približno 121.000 vstopnic.

Filmski festival v Karlovyh Varyh velja za enega najstarejših na svetu in je znan po sproščenem vzdušju.