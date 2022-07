Zaradi invazije na Ukrajino je ameriška veriga restavracij s hitro hrano McDonald's zapustila ruski trg. Luknjo v njem so skušali zapolniti z domačimi restavracijami Vkusno i točka, torej Okusno in pika, kjer pa so na nekaj težav naleteli že kak mesec zatem, ko je ameriški gigant restavracije prodal ruskemu poslovnežu. Po poročanju lokalnih medijev bodo zaradi pomanjkanja (prave sorte) krompirja začasno nehali streči pečen krompirček. Ta naj bi se nazaj na pladnjih obedovalcev znašel enkrat jeseni, dotlej pa si bodo morali za k prilogo k hamburgerju najti nekaj drugega.

Lansko leto naj bi bilo po navedbah predstavnika družbe slabo za tisto vrsto krompirja, iz katerega delajo pečen krompirček, poroča tiskovna agencija Tass. Težave niso mogli rešiti niti z uvozom iz tujine. Na ministrstvu za kmetijstvo mirijo Ruse, da krompirja v državi nikakor ne bo zmanjkalo – »Krompir je in pika«, so sporočili in se poigrali z imenom verige restavracij.