Prejšnjo nedeljo se je na najvišjem vrhu italijanskih Dolomitov, gori Marmolada, odlomil del ledenika, ki je sprožil plaz snega, ledu in kamenja, pod seboj pa pokopal enajst oseb. Danes so reševalci našli še zadnjo od žrtev, plezalko. S pomočjo vzorcev DNK so identificirali šest moških in tri ženske iz Italije ter dva Čeha. Še osem ljudi je bilo v nesreči ranjenih, poročajo tuje agencije. Oblasti predvidevajo, da dodatnih žrtev v nesreči ni bilo, bodo pa reševalci še naprej iskali morebitne dele telesa žrtev in osebne predmete. Skale, ki so pod seboj pokopale pohodnike, so bile namreč tako ostre in so letele s tako silo, da so jim sekale ude. »Trupla so bila neprepoznavna, iznakažena,« je za italijanski dnevnik Corriere della Sera pojasnil vodja gorske reševalne službe iz Belluna Alex Barratin. Plaz je po opisih preiskovalcev za seboj pustil pravi masaker, saj so kosi ledu in kamenje trupla razčetverili.

Župan bližnjega kraja Canazei je danes razglasil dan žalovanja, ki ga bodo obeležili z minuto molka in mašo v lokalni cerkvi. Znanstveniki so prepričani, da je za odlom ledenika krivo neobičajno toplo vreme, posledica globalnega segrevanja oziroma podnebnih sprememb. Prejšnji teden so na območju, priljubljenem tudi pri slovenskih pohodnikih, zabeležili rekordno visoko temperaturo. 10 stopinj Celzija. Razmere tam bolj ustrezajo sredini avgusta, ne začetku julija. »Zaradi globalnega segrevanja so ledeniki vse tanjši in tanjši. In ko padajo, se rušijo kot nebotičniki,« pa je za časnik La Repubblica stanje ledenika na območju komentiral legendarni italijanski alpinist Reinhold Messner. Seraki, visoke ledene gmote, ki nastanejo ob ledeniškem prelomu, so se od nekdaj lomili, a je bila nevarnost za kaj takega še pred nekaj desetletji veliko, veliko manjša kot danes, je opozoril. »Na žalost ima onesnaženje v mestih vpliv tudi na gore,« je poudaril 78-letnik, ki je Marmolado v preteklosti že večkrat osvojil.