Na Gruškovju je ob vstopanju v Slovenijo po podatkih prometno informacijskega centra še treba čakati uro do dve, pri izstopu pa do pol ure. Do pol ure se pri vstopu čaka še na najpomembnejšem istrskem mejnem prehodu Dargonja, približno toliko pa ob vstopu in izstopu tudi na mejnem prehodu Jelšane pri Ilirski Bistrici, ki predstavlja vstopno točko na območje Kvarnerja.

Drugod daljših čakalnih dob trenutno ni.

Umirile so se tudi razmere na obeh straneh predora Karavanke in pred Šentiljem, kjer je prihajalo do zastojev.

Prav tako trenutno na prometno informacijskem centru ni poročil o večjih nevšečnostih na avtocestnem omrežju in na državnih cestah.