Tolminski svetniki so že spomladi sprejeli sklep o pogojih in organizaciji festivalov v letošnji sezoni. Organizatorji morajo letos v času trajanja festivala od 6. do 18. ure zagotavljati prost dostop do območja ob Sotočju, omogočiti morajo časovno neomejen prost dostop do Nemške kostnice in pietetni odmik od pokopališča v Tolminu dolžine najmanj 50 metrov. Glasbeni program festivala na zunanjih odrih se lahko odvija največ osem ur dnevno in se mora zaključiti najkasneje ob 1. uri naslednjega dne, na območju sotočja pa se lahko izvede največ šest tradicionalnih festivalov.

V zadnjem obravnavnem predlogu sklepa za izvedbo festivalov v prihodnjem letu, ki so ga svetniki konec junija na seji tudi potrdili, pa so med pogoje uvrstili, da se del neposrednega območja ob Sotočju izvzame iz prostora, namenjenega organizaciji in izvedbi festivala, in tako ožje Sotočje ostane ves čas prosto dostopno, najvišje dopustno število obiskovalcev festivala pa je 5000 dnevno.

Kot so pojasnili na občini, omejitev števila obiskovalcev sicer vpliva le na festival MetalDays, kateremu pa veliko prostora vzame že nova tolminska obvoznica, katere izgradnja trenutno poteka v bližini sotočja, zato festivala v dosedanji velikosti organizatorji ne bi mogli več izvesti.

Organizatorji ostajajo brez ključnega prizorišča

Organizatorji festivalov Sajeta Art&Music Festival, Punk Rock Holiday, Overjam More Than Reggae Festival in Butik Festival po sprejetju sklepa opozarjajo predvsem na posledice izločitve ožjega območja sotočja Tolminke in Soče iz festivalskega območja za leto 2023, saj s tem ostajajo brez ključnega ali celo edinega prizorišča, po njihovih besedah pa to ogroža obstoj glasbenih festivalov na tolminskem. Kot so poudarili, so želeli, da se kompromisni festivalski režim v letošnji sezoni izvede v praksi, da se ga nadzoruje in konkretneje identificira problematične točke, nato pa se režim za leto 2023 sprejema po evalvaciji v jeseni.

Podžupanja v funkciji županje Maša Klavora pojasnjuje, da so sprejetje sklepa predlagali že pred sezono, da bi organizatorjem pravočasno sporočili stališče lokalne skupnosti do festivalskega režima v naslednjem letu. Hkrati obljublja meritve hrupa v letošnji sezoni, ki jih je občina že naročila, ter oblikovanje posebne delovne skupine, ki bo spremljala izvajanje določil letošnjega festivalskega režima, na podlagi ugotovitev pa bo lahko podala predloge glede režima.

Kot so dodali na tolminski občini, festivalom ne nasprotujejo, temveč želijo s festivalskim modelom za leto 2023 strmeti k celostnemu in trajnostnemu upravljanju območja ob Sotočju na način, ki bo v čim večji meri upošteval interese lokalnega prebivalstva, deležnikov tega prostora ter tudi naravovarstvene omejitve, ki jim je ta lokacija podrejena. Z modelom sledijo tudi konceptu razvoja Sotočja, kot ga predlaga Delovna skupina za oblikovanje smernic Sotočja.

Občina Tolmin je pred kratkim postala lastnica nekdanjega hotela ob sotočju, zato sedaj načrtuje celostni razvoj tega območja. Na zadnji seji so se svetniki seznanili tudi s predlogom delovne skupine, ki na sotočju vidi priložnost za vzpostavitev izobraževalno-kompetenčnega centra s podporo hotelske dejavnosti z wellnesom, interpretacijskega centra in prireditvenega prostora. Svetniki se na zadnji seji do tega predloga še niso opredeljevali, ampak so se z njim le seznanili. Na občini za jesen že napovedujejo javno razpravo o prihodnosti sotočja.