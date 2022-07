Več kot polovica posredniških strani za najem vozil krši evropsko zakonodajo

Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so pri pregledu spletnih mest za posredovanje pri najemu avtomobilov ugotovili, da jih več kot polovica krši evropsko zakonodajo. Pregledali so 78 spletnih mest po vsej uniji ter ugotovili, da jih 55 odstotkov ne deluje skladno s standardi EU.