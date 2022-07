Zato teh 17 svetnikov poziva k odstopu. Kot direktor urada vlade za komuniciranje (Ukom) je Urbanija od novembra na spletni strani Ukoma redno objavljal tako imenovane analize poročanja RTV Slovenija, v katerih se je loteval posameznih prispevkov v informativnih oddajah na javnih radiu in televiziji ter novinarskih prispevkov na MMC, celo posameznih novinarjev, opozarjajo. Vladni urad si je tako prisvojil pooblastila, za katera nima zakonske podlage, in jih zlorabljal za pritiske na novinarje in novinarstvo s ciljem politične podreditve javne radiotelevizije. Spomnili so tudi, da je imel Urbanija ključno vlogo pri izčrpavanju STA, ki ji je kot direktor Ukoma več kot 300 dni odtegoval plačilo javnih sredstev za opravljanje javne službe. Finančno izčrpavanje je bilo del deklarirane vojne z mediji vlade Janeza Janše, so zapisali.