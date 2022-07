Novo mesto. Proti mejnemu prehodu Obrežje je v sredo okoli osme ure zvečer z osebnim vozilom vozil mrtvo pijani Hrvat. Z volvom je z nezmanjšano hitristjo zapeljal skozi prehod na delu, ki sploh ni namenjen prehajanju osebnih avtomobilov, in mirno peljal naprej. Policisti so se takoj odpravili za njim in ga kaj kmalu tudi ujeli.

53-letnik je imel v avtu tudi dva otroka. Pri sebi ni imel ne vozniškega dovoljenja ne osebnih izkaznic otrok. Policistom je pojasnil, da je bil iz Zagreba namenjen v Reko, skozi mejni prehod pa je zapeljal, ker je mislil, da je prečkal cestninsko postajo. Skozi Slovenijo se sploh ni želel peljati, je razlagal policistom. Seveda so takoj posumili, da s Hrvatom ni vse v najlepšem redu, zaradi očitnih znakov pijanosti so ga preiskusili z alkotestom. Ta je pokazal neverjetnih 1,46 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kar bi bilo po starem merjenju več kot tri promile. Hrvatu so odvzeli prostost in ga peljali na treznenje v prostore za pridržanje. Poskrbeli so za oba otroka in poklicali svojce, da so prišli po njiju. 53-letnika so potem z obdolžilnim predlogom privedli pred sodnico, ki mu je izrekla 1200 evrov globe in stransko sankcijo prepovedi vožnje v Sloveniji za obdobje enega leta. Policisti so mu zaradi izmika mejni kontroli izdali še plačilni nalog v višini 400 evrov.

Vse več pijancev na cestah

S Policijske uprave Novo mesto so ob tem dodali, da so vozniki pod vplivom alkohola lani na njihovem območju povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 16 jih je utrpelo hude poškodbe, še 64 je bilo lažje poškodovanih. Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi. »Predvsem skrbi dejstvo, da na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča,« je pojasnila Alenka Drenik s PU Novo mesto.