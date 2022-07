Odkriti obračun

Televizija Slovenija že skoraj polno leto dni nima trdnega vodstva. Direktorico Natalijo Gorščak je generalni direktor Andrej Grah Whatmough avgusta lani zrinil s funkcije. Njen greh je bil, da je branila novinarje pred političnimi pritiski tedanje oblasti Janeza Janše. Da bi jo odstavil, je generalni direktor priredil pretkan pravni manever, v katerem je do skrajnosti ukrivil zakonsko določbo, ki pravi, da lahko v določenih okoliščinah direktorico odstavi po lastni volji, brez sodelovanja programskega sveta. Za to je moral napeljati nekaj »procesnih« pravnih elementov, našteti nekaj pavšalnih očitkov in postaviti najkrajši možen časovni rok, umeščen v čas poletnih dopustov. Pri tem je bilo ključno sodelovanje politični desnici lojalnih programskih svetnikov: obstruirali so poletno sejo programskega sveta in s tem omogočili izvajanje direktorjeve samovolje. Ko je Natalijo Gorščak odstavil, je za začasnega direktorja postavil – samega sebe. Še pred tem si je izmislil, da ga zakon sili k takojšnjemu ukrepanju, brez čakanja na odločitev programskih svetnikov. Takšne določbe v zakonu seveda ni.