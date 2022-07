Ministrstvo za solidarno prihodnost: Kateri bodo prvi koraki za spopad s prekarnostjo?

Pri prekarnosti so javne politike podobno kot pri stanovanjski problematiki doslej povsem zatajile. Drobljenje delavskih pravic pod krinko fleksibilizacije se razrašča že več kot desetletje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v aktualnem mandatu prevzela Levica, ki na problem opozarja tako rekoč od nastanka stranke. Pričakovanja javnosti so zato visoka.