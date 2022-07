Inšpektorji v šolo predsednikovega sina

Na Hrvaškem še vedno odmeva škandal zaradi ocen sina predsednika države Zorana Milanovića, ki ga mediji imenujejo afera 5.0. Predsednikova žena je namreč v šoli zahtevala, da sinu oceni iz matematike in latinščine popravijo s štiri na pet. To so tudi storili.