Tri tekme, tri prepričljive zmage. Če bi jih merili na čas, bi bile sekundne, če na centimetre, bi bile decimetrske, če na moč, kilogramske. Tako zelo je najboljša slovenska športnica Janja Garnbret pokorila konkurenco na edini tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Meiringenu ter dveh v težavnosti v Innsbrucku in Villarsu. Slovensko plezalko in druščino čaka ta konec tedna nov izziv, ko se bo svetovni pokal v težavnosti nadaljeval v Chamonixu, teden dni kasneje pa še v Brianconu. Po vrnitvi iz francoskih Alp bo Korošica avgusta tekmovala na evropskem prvenstvu v Münchnu, septembra pa na tekmah svetovnega pokala v težavnosti in hitrosti v Edinburghu.

Poti Janje Garnbret do treh letošnjih zmag so bile različne, vse pa navdušujoče. V Meiringenu se je poigravala z balvanskimi težavami, jih premagovala v prvem poskusu, medtem ko so tekmice zmogle največ dva vrhova. V Innsbrucku sicer ni preplezala do vrha smeri, saj je bil finale v težavnosti izjemno zahteven. Po tekmi je Janja Garnbret dejala, da se je soočila z doslej najtežjo smerjo, a je na njej uživala. Vselej poudarja, da so ji všeč težke smeri, v katerih lahko vsaka plezalka pokaže svoje znanje. Tekmici so v Avstriji s stene »popadale« precej pred Slovenko. Prejšnji konec tedna je v Villarsu znova edina preplezala do vrha polfinalno in finalno smer ter se prepričljivo veselila zmage. Z vsemi smermi je opravila z nasmeškom, bila na prizoriščih deležna glasnih aplavzov in spoštovanja, ki ga ima najboljša športna plezalka vseh časov.

Olimpijska prvakinja je po zmagi v Villarsu dejala, da v tej sezoni na tekmah res uživa ter da se njena izbira, da je tekmovala le na eni tekmi v balvanskem plezanju, nato pa naredila tekmovalni premor, izkazala za pravilno. Pravi, da je lačna tekem ter da ima na njih pozitivno tremo. »Grem tekmo po tekmo, uživat smer za smerjo, potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. To si želim občutiti tudi v Chamonixu in v Brianconu, ampak ne bom napovedovala ničesar vnaprej, želim samo uživati,« sporoča Janja Garnbret.

Na tekmah svetovnega pokala v težavnosti je imela Slovenija še dva finalista, oba v Innsbrucku. Luka Potočar je zasedel četrto mesto, Vita Lukan pa je bila sedma. »V Chamonix smo pripotovali z visokimi pričakovanji. V Villarsu smo se lahko prepričali, da je res pomemben celoten potek tekmovanja, že od kvalifikacij naprej. Vsako tekmo je treba celovito odplezati, od začetka do konca,« meni pomočnik selektorja Luka Fonda. Kvalifikacije bodo danes od 10. ure naprej. Jutri, ob 10. uri, bo polfinale, najboljših osem športnih plezalk bo v finalno smer vstopilo od 20.30 naprej, moških pa od 21.15 naprej.