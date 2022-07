V podobnih kombinacijah je bil tudi Milan Mandarić, a vendar bo spomin na tega gospoda svetel. Morda celo eden najsvetlejših. Postal je državni prvak Slovenije. Kajti če pomislimo: kaj pa so najbolj slavni dnevi ali pač najbolj blešeči trenutki osrednjega ljubljanskega kluba, se da iz ne preveč bogate zgodovine velikih tekem izbrskati štiri njih. Dva poraza (1:8 in 0:3) v evropskem klubskem tekmovanju proti Benfici leta 1970, ko sta bila v postavi tako Oblak kot Popivoda, dva poraza z 0:3 in 0:4 proti Milanu leta 1992, domačo zmago proti Espanyolu z 2:1 in potem poraz z 2:0 na povratni tekmi oziroma veliki remi 1:1 remi z Liverpoolom za Bežigradom leta 2003, ki mu je pa prav tako sledil poraz z 0:3. Najslavnejši trenutek Olimpije je bil bržkone Espanyol. Postava s Cimirotićem in Rakovićem v napadu, slednji je pa dal tudi enega najbolj zapomnljivih golov.

Na ta način se pridevniki o velikanu iz Ljubljane ali svetem klubu, ki so se na krilih vživljanja v turbo pojme začeli med ljubljanskimi navijači uveljavljati po letu 1991 in v imenu česar imajo te dni svoje manevre, zdijo milo rečeno pretirani. Olimpija ni bila nikdar velikan, medtem ko gre občutke svetosti prepuščati odločitvi vsakega posameznika. Ne, kdor se je odločil za Olimpijo navijati zaradi občutkov gigantizma, se je bazično zmotil. Je pa Olimpija ves ta čas premogla aduta, ki se ji ga ne da odvzeti. Zeleno-belo barvno kombinacijo, ki je dajala možnosti vtisa, da ima vedno lepše drese od nasprotnika. Vtis, da »smo bolj luštkani«, kot bi se reklo. V vseh športih. Tako v davnih sedemdesetih in osemdesetih v hokejskih derbijih z Jesenicami, prek soočenj z vijoličnimi, kot v četrtkovi evropski nogometni tekmi z Luksemburžani, ko se je ekipa pojavila v novi Pumini garnituri.