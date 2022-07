O nadomestilih plače nekdanjih ministrov odloča mandatno-volilna komisija DZ, višina zneskov pa bo znana po 15. juliju. Po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci, ministri in nekateri drugi funkcionarji pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. Izjemoma lahko nadomestilo plače prejemajo dlje kot pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev. sta