Skrivnosti Baze 20 in Vinjega Vrha

Želite vedeti, kaj vse so morali početi prebivalci Baze 20, da je sovražnik nikoli ni odkril, četudi je ničkolikokrat hodil tik ob njej? In kaj ima Marija Terezija povedati o pomenu izobraževanja? Ali pa se preleviti v virtualnega arheologa in skupaj s halštatskim bojevnikom poiskati tedanjo naselbino? Gre za tri nova turistična doživetja pod skupnim imenom Skrivnosti Dolenjske.