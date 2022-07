#foto Živali hladijo s sladoledom in pršilniki

Visoke poletne temperature ne prizanašajo niti živalim v ljubljanskem živalskem vrtu. Da bi bilo njihovo bivanje čim bolj prijetno, jim postrežejo tudi s sladoledom. Medtem ko se morska leva Jip in Kalle hladita z ribjim, medved, slonica Ganga in žirafe dobijo sadnega in zelenjavnega. Mnoge živali se hladijo tudi s pomočjo vodnih meglilnikov.