Gre za kino na prostem, brez formalnega sedežnega reda, ki ob ogledu filma v parku ali na plaži ustvari prijetno pikniško vzdušje. Julija in avgusta boste tako lahko poletne kino večere preživljali na različnih lokacijah po Sloveniji in piknikovali v družbi karizmatičnega Elvisa, mogočnega Thora, neustrašnega Mavericka, DC-lige superljubljenčkov in drugih filmskih junakov. Najaktualnejše filme tega leta si boste lahko ogledali iz udobnih ležalnikov v Termah Čatež, kot tudi v Vodnem mestu Atlantis, letošnja domiselna novost Piknik kina pa je zagotovo sveža lokacija na Bledu, saj se bo kino iz Male Zake preselil v Veliko Zako, kjer bo zgodbo na filmskem platnu mogoče spremljati kar z veslaških tribun, v ozadju pa vas bo hkrati prepričal še čaroben pogled na Blejsko jezero. Na ogled filma lahko s seboj prinesete tudi svoje najljubše blazine, odeje in ležalnike, ki bodo poskrbeli za dodatno udobje in pravo poletno doživetje.