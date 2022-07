V Sloveniji se lahko za psihoterapevta razglasi vsakdo (ne samo psihiatri in klinični psihologi), ker še vedno nimamo zakona, ki bi to področje reguliral. Nepoznavanje ali slabo poznavanje človekove duševnosti, duševnih in telesnih bolezni ter njihovih simptomov, združeno z nepoznavanjem samega sebe in s premajhno samokritičnostjo, je lahko za kliente zelo nevarno. Pa toliko oglasov nas vabi.

Psihoterapevtskih šol in psihoterapevtskih tehnik je veliko. Nekatere, ki so že v preteklosti veljale za zastarele, so »učenjaki«, ki iščejo predvsem tržno nišo in, da ne bom preveč kritična, tudi načine za pomoč trpečim, znova obudili. K temu je svoj delež gotovo prispeval neoliberalizem s poudarjanjem človekove samoiniciativnosti in odgovornosti za lastno življenje, pretirana ali celo lažna propaganda in samopromocija pa naj bi postali porok za uspešnost. Ste videli, s čim vse se je »okrasila« kandidatka za predsednico države? Pionirka je lacanovske psihoanalize v Sloveniji in na Balkanu, pionirka uvajanja filozofije za otroke v slovenske vrtce, kar je Slovensko filozofsko društvo (SFD) argumentirano zanikalo. Pa to še ni vse. Novinarja je opozorila, da »se ukvarja tudi s forenzično psihiatrijo«. Zanima me, kje je študirala medicino in kje specializirala psihiatrijo.

V medijih nastopa, tako se mi zdi, kot omnipotentni vseved, mimogrede še pripiše drugemu to, kar sama počne – deli nalepke. Namesto da bi odgovorila na konkretna vprašanja, recimo o splavu, se skrije za krinko psihoanalitičarke in od tam manipulira. Odnos do novinarjev postane osoren, obtoževalen, če jo le vprašajo o preteklih dogodkih, ki bi zmaličili njeno zamišljeno javno podobo. Prevelika razpoka nastane med tem, kar pridiga o singularnosti in njenim ravnanjem. Vendar, če še tako zanika, so – policijski zapisnik, partner, njegov oče in sodelavec – potrdili njeno agresivno vedenje, do vseh treh. Pa presodite, ali je napad z nožem samo znak zakonske ognjevitosti ali bolj neuravnovešenosti, pomanjkanja nadzora nad samim seboj.

Gospa očitno rada obračunava z ljudmi, ki ji stopijo na prste, ne samo z bližnjimi in z novinarji, ampak, na primer, tudi s Slavojem Žižkom. Označila (etiketirala) ga je, da je prevarant: je plagiator, sektaš, šarlatan, cenzor, seveda tudi zaveznik »tajkunske« elite. Ne morem soditi, koliko je v njenem diskreditiranju resnice, meni se Žižek v prvi vrsti zdi uspešen zabavljač, in koliko je v njej maščevalnosti ter rivalstva. Vem pa, da psihoanalitik, ki bi se uspešno spoprijel tudi s samoanalizo, ne bi izbiral takšnega vedenja, ravnanja in komuniciranja.

Največji problem Slovenije so zanjo »levi privatizerji« iz 90-tih let. Domnevam, da je ta ugotovitev plod njene »strukturne analize«. Zanimivo pa je, da jo je kot najboljšo kandidatko za predsednico države »odkril« in jo podpira nekdanji ustavni sodnik in ideolog desnice Peter Jambrek, ki je zelo trpel v prejšnjem režimu. Naj naštejem njegove partijske pozicije: član univerzitetne konference Zveze komunistov, sekretar aktiva delavcev partijske celice Pravne fakultete, ustanovitelj in prvi predsednik marksističnega centra Pravne fakultete, član partijskega komiteja občine Ljubljana Center. Se vam ne zdi, da je prav on največji problem, največji levi privatizer? Zlasti v visokem šolstvu.

Še pri vseh predsedniških volitvah se je pojavil kakšen posebnež. Za pet minut svoje slave. Volilci so ga vedno prepoznali in se naglo obrnili proč. Verjamem, da se bodo tudi tokrat.

Polona Jamnik, Bled