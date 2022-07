Boj za dediščino Boruta Pahorja

Najprej je banalno vprašanje: ali sploh lahko govorimo o dediščini? Kako bomo poimenovali desetletno obdobje, ki ga je kot predsednik zasedal Borut Pahor? Nekaj prvih asociacij se glasi: pahorizem, instagram predsedovanje. Za vsakega malo in za nikogar nič. Tresle so se gore in rodila se je miš. Banalna resnost neresne figure. Nič ne slišim, nič ne vidim in zato nič ne govorim.