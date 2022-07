Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na motorju yamaha dragstar 650 polaga ovinke. Rada hodi, smuča, plava in kolesari – tudi po avstrijskih vasicah, kjer opazuje, kako se letala uspešno spopadajo s točonosnimi oblaki, medtem ko pri nas ledeno zrnje vse stolče. Živi v Borejcih pri Murski Soboti, v Šalovcih na Goričkem pa ima na svoji domačiji vrt in sadovnjak, da je njena družina samooskrbna s sadjem in zelenjavo. Ali bo kdaj samooskrbna tudi država, je deloma odvisno od nje. Naša tokratna portretiranka je namreč 58-letna Irena Šinko, ki od 2. junija letos vodi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.