To ni prvič, da je v zadnjih tednih imel težave na odru, zato je očitno tudi po njegovem mnenju prišel čas, da o tem spregovori javno. »Morda ni bilo lepo, ker na Reki nisem šel na oder in tam zmagal. Žal mi je, da nisem šel, bil sem neresen kot majhen otrok,« je dejal za 24 sata. Trdi, da se ga alkohol hitro prime. Ne skriva pa tega, da ima zelo rad špricar, čeprav ga alkohol prevzame že, ko spije čisto malo. »Res je, da sem malo vražji in da včasih naredim kakšen eksces, ampak vas imam vse rad. Če sem iskren, imam kot Dalmatinec rad špricar, vendar me nikoli ne vidite, ko sem miren. Sem dober človek in se rad veselim, a nisem eden od tistih, ki lahko veliko popijejo. Jaz sem eden od tistih, ki popije malo, pa je že konec, kar pomeni, da sem tipični športnik,« je povedal po nastopu na Splitskem festivalu, kjer je prejel nagrado diaspore.

Spomnimo, da je Grdović maja nekaj podobnega priredil tudi na Festivalu refoška in slovenske Istre v Sloveniji. Odpel je skoraj štiri pesmi, nato pa je začel izgubljati tla pod nogami, dokler ni obležal na odru. Potem je poskušal sneti mikrofon s stojala in nadaljevati petje na tleh, a mu to ni uspelo. Publiki, iz katere se je slišalo vpitje »katastrofa«, je zaželel lahko noč, z odra pa so ga odvlekli varnostniki.