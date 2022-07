»Od javnosti ne pričakujem ne človeškosti ne razumevanja, samo veselje in umivanje ust z našimi življenji, česar sem vajena. Pa napadite,« je zapisala in dodala, da je preživela marsikaj, pa bo tudi to. »Življenje gre naprej. Da bi preprečili netočne zapise, bova vse najino premoženje prenesla na najine otroke, skrbništvo nad otrokoma pa pripada meni. Za vsako napisano laž bo sledila tožba kot doslej,« je še zapisala pevka in dodala, da o tem ne bo več pisala. Par ima dva otroka, hčerki Atino in Niko, za sabo pa imata burno razmerje. Po poročanju srbskih medijev je pevka moža prijavila policiji, ker naj bi jo udaril, v minulih letih pa so veliko pisali tudi o varanju. Jeleno Karleuša naj bi Tošić varal z manekenko Sofijo Milošević, ona pa njega z nogometašem Ognjenom Vranješem, ki je za medije na koncu dejal, da ima vsega dovolj.