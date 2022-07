»Lahko sem se poistovetila z veliko temami, kot sta alkoholizem in poporodna depresija. Bile so mi zelo blizu,« je igralka dejala o podobnostih med njenim življenjem in deli serije Nashville, ter dodala, da je po porodu poleg alkohola začela uživati tudi opioide. »Tolažila sem se s tem, da na snemanju in med delom ne morem biti kup zmede. A stvari so vedno znova začele uhajati izpod nadzora. Ko sem postajala starejša, so droge in alkohol postali nekaj, brez česar skoraj nisem mogla živeti,« je dejala 32-letna zvezdnica.Na neki točki je bilo tako hudo, da je pristala v bolnišnici, kjer so ji zdravniki povedali, da ji odpovedujejo jetra. Takrat se je odločila za zdravljenje, ki je trajalo osem mesecev. Njena zasvojenost je bila kriva tudi za razpad zakona z nekdanjim ukrajinskim boksarskim prvakom Vladimirjem Kličkom, s katerim ima sedemletno hčerko.

Zaradi svoje zveze s Kličkom, ki je tudi brat kijevskega župana Vitalija Klička, je danes močno angažirana pri zbiranju pomoči za Ukrajino, pripravlja pa se tudi na vlogo, ki jo bo imela v novem filmu Krik.