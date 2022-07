Harris je priznal krivdo za zbiranje otroške pornografije in prečkanje meja med zveznimi državami zaradi spolnega odnosa z otrokom. Priznal je tudi, da je izmenjeval opolzke fotografije z 10 do 15 let starimi otroki v treh zveznih državah, za katere je vedel, da so mladoletni. Kriminalisti so Harrisa začeli preiskovati po pritožbi mame dvojčkov iz Teksasa, ki ju je zlorabil. V zadnji sezoni serije Cheer, ki je prejela tudi emmyja, sta fanta povedala, da so se zlorabe dogajale na tekmovanjih navijačic in navijačev.

Dvojčka, ki sta danes stara 16 let, sta bila navzoča na izreku sodbe, pričala pa sta tudi o tem, kakšen vpliv so nanju imeli Harrisovi zločini. Obenem sta sodišče prosila, naj Harrisu ne dosodi več kot šest let zapora, ker je bil žrtev zlorab tudi sam.

Tožilec je po drugi strani zahteval 15 let zapora in dejal, da Harrisova pretekla travma ni bianko menica, da lahko zagreši spolne zločine nad mladoletniki.