Bilo je nekoč

Odkar se je začelo letošnje poletje, me odnaša nazaj, v spomine. Nenadoma sem začela pogrešati tisti občutek svobode, ki me je preveval prve dni počitnic v višjih razredih osnovne, srednje šole in na faksu (če sem bila pridna in imela vse izpite narejene v prvem roku). Kaj bi danes dala za prav tisti občutek svobode. Zaprem oči, se skoncentriram in poskušam podoživeti, zaznati spomin v telesu, ujeti prav tisti val spomina. Pred mano sta bila dva meseca ali več, ko sem lahko počela, kar sem hotela. Neprecenljivo in do sedaj neponovljivo. Zakaj me je prav letos vse to začelo »preganjati«, ne vem. Zakaj me ni do sedaj? So to ta petdeset plus leta, ko drvim v negotovo prihodnost in se je lepo spomniti starih, dobrih časov?