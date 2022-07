Vjosa Osmani, predsednica Kosova: V igri je kredibilnost EU

Kosovo velja za patriarhalno družbo, v kateri ženske nimajo pravic. Vendar ima za predsednico žensko, ki je dobila več glasov kot kateri koli politik ali političarka v zgodovini te države. Vjosa Osmani je šele tretja ženska, ki je postala predsednica države na zahodnem Balkanu. Rodila se je leto dni po tistem, ko so študenti v Prištini leta 1981 organizirali prvi upor proti represiji, pri osemnajstih letih pa je doživela izgon, državljansko vojno in leta 2000 vojaško intervencijo zveze Nato. V Prištini je diplomirala iz prava in potem odšla v Pittsburgh, kjer je nadaljevala akademsko kariero. Lani jo je sklenila na parlamentarnih volitvah, kjer je vodja stranke Vetevendosje Albin Kurti postal predsednik vlade, ona pa je bila v koaliciji z njim izvoljena za predsednico.