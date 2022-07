Kako smo iz plusa padli v minus

V razmerah visoke rasti cen, negotovosti zaradi vojne v Ukrajini in tudi nakazovanih sprememb v geostrateških politikah so drugi ekonomski kazalniki kar nekako ostali v ozadju. Nekaj več pozornosti se občasno namenja še podatkom o gospodarski rasti, o drugem pa beremo bolj redko. Eden od bolj »zanemarjenih« podatkov so tudi dogajanja v zvezi s plačilno bilanco države. Kljub ugodni gospodarski rasti, pravzaprav največji do sedaj, se je namreč plačilno-finančni položaj Slovenije začel v preteklem letu pomembno poslabševati.