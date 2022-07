Referendumske zagate: kdo ima prav?

Pravijo, da so stabilne in uspešne demokratične države tiste, kjer je predvidljiva politika dolgočasna. Stabilnost, predvidljivost in uspešnost politike so dejavniki kakovosti življenja v teh družbah. Ljudje ne potrebujemo politike, da nam preganja dolgčas, saj za to (lahko) poskrbimo sami na načine, ki nam najbolj ustrezajo.