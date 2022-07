Vsi slovenski ljubitelji kolesarstva so nestrpno čakali na sedmo etapno letošnje izvedbe Toura. Zaključek je bil namreč na legendarni planoti Lepih deklet, ki se je v slovenski kolektivni spomin vtisnila pred dvema letoma. Nepozaben kronometer, ko je danes najboljši kolesar sveta »ukradel« rumeno majico Primožu Rogliču, ki vse od takrat neuspešno naskakuje zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Slovenska asa sta bila glavna akterja tudi današnjega spektakla, ki je ob ceste pivabil tudi veliko slovenskih navijačev.

»Na ta vzpon imam izjemno lepe spomine. Danes bom še veliko bolj motiviran, ker me na cilju čakata starša in zaročenka,« je pred etapo napovedal novi nosilec rumene majice vodilnega v skupnem seštevku Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Nekateri morali iti peš

Glavnina je ves čas nadzorovala močan beg, ki je imel večino časa tri minute prednosti pred glavnino. V ospredju se je odlično držal Nemec Lennard Kämnna, ki je imel še za zadnji kilometer 40 sekund prednosti. A za Nemca to ni bilo dovolj, saj je ravno takrat v glavnini iz čela odvil Rafal Majka, zadnji pomočnik Tadeja Pogačarja. Slovenec je silovito pritisnil na pedala in na odseku, ko se je cesta postavila kar za 24 odstotkov pokonci, se je prednost Nemca stopila v trenutku.

Za Pogačarjevim kolesom sta bila oba kapetana Jumbo-Visme Jonas VIngegaard in Primož Roglič. Danes je imel dovolj moči, da je sprožil napad. Roglič temu ni mogel slediti, zato pa je še enkrat več zadnje atome moči iz sebe stisnil Pogačar. Zavedajoč se nagrade, ki ga čaka na cilju, ni želel izpustiti etapne zmage. Nekaj metrov pred ciljem je še enkrat prehitel Danca in je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Vingegaard je bil tako pri koncu z močmi, da je komaj še prečkal ciljno črto, nekateri koelsarji za njim pa so preko nje prišli kar peš, saj je bilo tako strmo.

Odličen dan je imel tudi Primož Roglič, ki je prišel do tretjega mesta na etapi, a je že zaostal 12 sekund. »To je bil res naporen dan. Ko je Jonas napadel v zadnjih metrih, sem si rekel, da moram res iztisniti iz sebe vse, saj je ekipa cel dan delala odlično. Res sem vesel za to zmago,« je po etapi povedal Pogačar, ki se je še utrdil v skupnem seštevku.