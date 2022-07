Mi ne bomo Jelko Kacin

Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen je zadovoljen, da je stroka pod novo vlado dobila možnost, da obvladovanje epidemije covida-19 prevzame v svoje roke. Doslej naj na ukrepe ne bi mogla vplivati. »Vzeli so nam možnost komuniciranja, kar je tako, kot da bi kirurgu iz rok vzeli skalpel.« Na dveh tiskovnih konferencah v zadnjem tednu so člani dveh novih strokovnih skupin, posvetovalne skupine za covid-19 s sedežem na NIJZ, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, in nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet na ministrstvu za zdravje (MZ), ki jo vodi intenzivist Matjaž Jereb, predstavili, kako bodo strokovnjaki poslej vihteli ta skalpel.