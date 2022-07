Izzivi in strast

Hrvaško je ta torek močno pretresla novica o nenadnem odstopu finančnega ministra Zdravka Marića. Sama po sebi to ni ravno kakšna senzacionalna breaking news – od enaindvajsetih ministrov iz prvotne, prve postave vlade Andreja Plenkovića so do danes preživeli le trije, pol jih je bilo razrešenih, pol aretiranih, odstopi ministrov na Hrvaškem so pravzaprav redna novinarska rubrika, kot horoskop – vendarle pa je nenadni odstop finančnega ministra šokiral politične analitike in javnost.