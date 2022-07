Četrta najdonosnejša nezakonita dejavnost na svetu

Pohlep, koristoljubje, včasih brezbrižnost, nizka stopnja odkritja kaznivih dejanj, znatni dobički in ne zelo visoke kazni so osnovni motivi za okoljski kriminal tako pri nas kot po svetu. Že leta 2016 je po ocenah Interpola in Europola povzročil od 76 do 218 milijard evrov globalne škode, številke samo še naraščajo. Tako zelo, da je to četrta najdonosnejša nezakonita dejavnost na svetu – za trgovino z mamili, ponarejanjem in trgovino z ljudmi. V njej se obrača celo več denarja kot z nezakonito preprodajo orožja.