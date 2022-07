Umazani kompromisi

Bilo je eno tistih neznosnih poletij. Upokojenci so se skrivali po domovih, študenti so se hladili z ventilatorji, nad pisarnami so brnele klime. Vsi niso imeli te sreče. Tisti, ki so delo opravljali na žgočem soncu, v slabo izoliranih halah pod razbeljenimi strehami, so se borili z naraščajočo pripeko, dehidracijo. V enem od prodajnih šotorov, kjer so se temperature povzele vse do 41 stopinj Celzija, je delavec kolapsiral in dobil vročinske krče.