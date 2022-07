Pri tem so ovrgli vrsto mitov v ameriški družbi, ki so se naslanjali na domnevo, da prekinitev nosečnosti škodi psihičnemu in fizičnemu zdravju žensk. Eno najpomembnejših študij na tem področju je vodila Diana Greene Foster, profesorica na Univerzi Kalifornije v San Franciscu, kjer raziskuje področje reprodukcijskih znanosti. Greene-Fosterjeva je več kot pet let spremljala 1000 žensk, ki so želele prekiniti nosečnost. Nekatere od njih so to tudi storile, druge so klinike zavrnile iz različnih razlogov; nekatere zaradi zakonodaje, ki je veljala v posamični zvezni državi, druge zaradi pomanjkanja zdravnikov, ki bi bili pripravljeni opraviti prekinitev nosečnosti. V več kot 40 objavah, ki so izšle v strokovnih revijah, so sodelujoči znanstveniki analizirali, kako se je odvijalo življenje enih in drugih, ter ugotovili, da prekinitev nosečnosti ni imela nikakršnih negativnih posledic na zdravje žensk. Nasprotno, prav tiste, ki jim pravica do splava ni bila omogočena, so se soočale z oteženim materialnim položajem, ki je vplival tudi na njihovo telesno in psihično zdravje. V nedavnem prispevku za Politico je zato Greene-Fosterjeva komentirala odločitev ameriških ustavnih sodnikov, da bo ta po nepotrebnem otežila starševstvo in dodatno obremenila mlade družine, ki se že tako in tako pogosto soočajo s težkim socialnim položajem.