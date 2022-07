Tako je leta 1985 prišel v nekdanjo Nemško demokratično republiko, kjer je študiral kemijo in doktoriral z nalogo, v kateri je raziskal, kako zelo so vrtički v mestu Halle obremenjeni s težkimi kovinami. Že leta 2010 se je začel ukvarjati s politiko in tri leta pozneje je bil kot kandidat nemških socialdemokratov izvoljen v nemški zvezni parlament. Postal je prvi nemški poslanec z afriškimi koreninami, o čemer je poročal celo New York Times. Do danes si je Diaby v bundestagu pridobil ugled, pri svojih volilcih pa zaupanje, saj so ga leta 2021 ponovno izvolili, tokrat s prednostnim glasom. Kljub temu da se spominja, kako je svoje delovanje v politiki prvenstveno videl na področju znanosti, raziskovanja in izobraževanja, je neizogibna tema njegova delovanja postal tudi boj proti rasizmu, ta je namreč v nekdanjih vzhodnonemških deželah še močneje navzoč kot v zahodnih. Od leta 2010 je Diaby član zveze »Halle proti skrajni desnici in za državljanski pogum« ter boter pobude »Šola brez rasizma – šola z državljanskim pogumom«. Kako pomembne in potrebne so takšne pobude, kaže žalosten dogodek izpred treh let, ko je skrajni desničar hotel vdreti v sinagogo v Halleju, ko mu ni uspelo, pa je ustrelil dva mimoidoča. Diaby pravi, da se tudi sam vsak dan sooča z grožnjami, tudi takšnimi, ki mu strežejo po življenju, a hkrati tudi s toliko izražene podpore in solidarnosti, da ne namerava odnehati in verjame, da lahko s svojim političnim delovanjem pripomore k strpnejši družbi.