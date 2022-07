Ženske brez tehtnega razloga ne smejo več iz hiše, če pa že, le v spremstvu moškega. Prav tako ne smejo uporabljati javnih prevoznih sredstev. V državi, kjer je s prihodom novega režima gospodarstvo praktično razpadlo in večina prebivalstva trpi revščino, lahko ženske delajo le na redkih področjih in v večini primerov brez moža v hiši niso sposobne preživeti. To še krepi nasilje v družinah pa tudi spodbuja mnoge prisilne poroke deklet, ki so tako rekoč še v otroških letih. Laila Haidari vsega tega preprosto noče sprejeti. Ena najbolj znanih afganistanskih bork za človekove pravice je skrito pred očmi talibanov ustanovila učni center, v katerem se ženske in dekleta učijo izdelovati nakit in oblačila. Preden so talibani prevzeli oblast, je Haidarijeva vodila kliniko za odvajanje od mamil, v Kabulu pa je odprla priljubljeno restavracijo. Oboje so talibani zaprli, a Haidarijeva je v omenjenem učnem centru našla novo poslanstvo. »Vse ženske tu trpijo revščino, ne morejo v šolo, ne morejo študirati, nimajo nobenih možnosti. Tukaj so zato, da bi lahko zaslužile nekaj denarja za svojo družino,« pravi Laila Haidari. Za ženske njenega kova je situacija v Afganistanu še posebej težka, Haidarijeva pravi, da bi lahko že zdavnaj zapustila državo, saj ima za to tudi potrebni vizum. Toda ker je »v tej državi še veliko majhnih Lail Haidari, ki pri odraščanju potrebujejo njeno pomoč«, ostaja in pravi, da se bo za to, da jim vsaj malo olajša življenje, borila še naprej.