V enajstmilijonskem mestu, kjer je po uradnem štetju brez strehe nad glavo več kot 30.000 ljudi (humanitarne organizacije ocenjujejo, da jih je 42.000), se le dober lučaj od ograjenih luksuznih domovanj bogatašev razprostirajo favele, kjer revščino tolčejo ljudje pod luknjastimi pločevinastimi strehami in podganami pod nogami. Ester Carro je kot otrok iz enega od teh zasilnih bivališč gledala na urejena in bleščeča naselja bogatih in se spraševala, kako bi bilo živeti na drugi strani. Kasneje je vsa njena družina zbrala denar za študij, Ester je diplomirala iz arhitekture in čeprav bi si sedaj lahko privoščila bivanje drugje, je ostala v faveli, kjer se je rodila. Z vsem svojim znanjem in navdušenjem pa je začela izboljševati prostor, v katerem živijo njena družina in njeni sosedje. Pomagala jim je, da so sanirali in olepšali svoje domove, nekdanje smetišče pa je, zatem ko je prepričala župana, da je mestna komunala odpeljala vse smeti, spremenila v park. Njen naslednji cilj je otroško igrišče, tako z gugalnicami in plezalno steno.